Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 07 noiembrie 2023, 18:25 / Actualizat marti, 07 noiembrie 2023 18:26Volei Alba Blaj debuteaza miercuri in Grupa E a Ligii Campionilor, in deplasare, in compania echipei poloneze LKS Lodz.Volei Alba Blaj debuteaza, miercuri, in Grupa E a Ligii Campionilor, dupa ce a trecut de doua turnee preliminare. Campioana Romaniei se va duela cu Volero Le Cannet (Fra), Prometey Dnipro (Ucr) si LKS Lodz (Pol).Stevan Ljubicic: "Ne dorim sa facem jocuri cat mai ... citeste toata stirea