Volei Alba Blaj, pentru a patra oara in semifinalele Cupei CEV! Vicecampioana Romaniei a obtinut doua victorii clare in fata lui FC Porto

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 09:57 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 09:59Volei Alba Blaj s-a calificat in semifinalele Cupei CEV, a doua competitie continentala ca valoare, dupa doua victorii obtinute in fata lui FC Porto. In tur, elevele lui Guillermo Naranjo Hernandez s-au impus cu 3-0 (25-22, 25-20, 25-21) si, in retur, au castigat cu 3-1 (25-13, 23-25, 25-9, 25-22).In fata a peste 2100 de spectatori prezenti in arena din Blaj, formatia gazda a ... citește toată știrea