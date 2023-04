Articol de Vlad Rosu - Publicat joi, 13 aprilie 2023, 13:52 / Actualizat joi, 13 aprilie 2023 14:26Julia Ituma, jucatoare de volei la formatia italiana Novara, a fost gasita moarta intr-un hotel din Istanbul. Avea numai 18 ani. Italiencele s-au deplasat, miercuri, in Turcia, pentru a disputa returul semifinalelor din Liga Campionilor la volei feminin, impotriva echipei Eczacibasi. Turcoaicele s-au calificat in finala, dupa ce au castigat cu 3-0, dupa ce, in tur, italiencele se impusesera cu ... citeste toata stirea