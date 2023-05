Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 28 mai 2023, 23:29 / Actualizat duminica, 28 mai 2023 23:29CFR Cluj a fost invinsa de Farul, scor 1-2, iar Universitatea Craiova a cedat 0-1 in fata lui Sepsi. "Feroviarii" merg la barajul de Conference League. Gica Hagi a fost fericit dupa meci, in ciuda schimbului tensionat de replici avut cu Dan Petrescu.Barajul de Conference League dintre CFR Cluj si FCU Craiova se va juca in Gruia. Din informatiile Gazetei, va fi joi, pe 1 iunie, ora inca nu ... citeste toata stirea