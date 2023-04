Articol de Aurelian Botezatu, Liviu Manolache - Publicat joi, 27 aprilie 2023, 13:55 / Actualizat joi, 27 aprilie 2023 14:09Marea provocare a celor de la CS Universitatea Craiova in returul play-off-ului este sa incheie pe o pozitie mai buna decat sunt acum. In precedentele 3 sezoane nu le-a reusit.Etapa trecuta, cea care a incheiat turul play-off-ului, i-a suras Universitatii Craiova. Oltenii au castigat la Sfantu Gheorghe, iar rivalele s-au impiedicat. FCSB a capotat in Giulesti, 0-1 cu ... citeste toata stirea