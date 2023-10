Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 31 octombrie 2023, 17:31 / Actualizat marti, 31 octombrie 2023 18:03Valeriu Iftime, finantatorul celor de la FC Botosani, ia in calcul sa mute echipa din oras in viitorul apropiat.Valeriu Iftime nu este multumit de sprijinul si de conditiile pe care le are la Botosani. Finantatorul "lanternei rosii" din Superliga nu exclude varianta sa mute clubul, cu totul, la Suceava, un oras unde considera ca fotbalul este trait la o intensitate mai mare.etapa ... citeste toata stirea