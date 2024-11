Vrea sa revolutioneze campionatul! Presedintele unei echipe din Superliga cere modificarea regulii U21 cu regula U19

Articol de Maria Olteanu - Publicat marti, 05 noiembrie 2024, 10:05 / Actualizat marti, 05 noiembrie 2024 10:08Viorel Moldovan (52 de ani), presedintele celor de la Rapid, a venit cu o propunere revolutionara, explicand de ce ar fi utila introducerea regulii U19 in fotbalul romanesc in locul regulii U21, implenentata acum in Superliga.Fostul selectioner de la nationala de tineret este de parere ca jucatorii, la 21 de ani, ar trebui sa aiba deja cumulata experienta si tocmai de aceea sustine ... citește toată știrea