Vrea sa scape imediat de la FCSB * Jucatorul transferat pentru 400.000 de euro nu mai suporta si se pune la masa negocierilor cu Gigi Becali

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 27 mai 2024, 18:07 / Actualizat luni, 27 mai 2024 19:37Andrei Vlad (25 de ani), portarul de rezerva de la FCSB, vrea sa schimbe echipa in aceasta vara.Candva titular la echipa ros-albastra, Vlad a pierdut echipa de start in primavara lui 2022, dupa o gafa imensa intyr-un meci cu FC Arges, scor 1-2. De atunci, Tarnovanu a devenit titular, iar Vlad a prins echipa tot mai rar. El a jucat un singur meci in acest sezon in Superliga, in ultima etapa, cu ... citește toată știrea