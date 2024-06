Vrea sa schimbe fata voleiului in Europa: "Suntem in urma fata de alte sporturi"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 18 iunie 2024, 21:17 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 21:34Roko Sikiric (42 de ani), fostul jucator de volei croat, candideaza la Confederatia Europeana de Volei si vrea sa schimbe fata sportului pe care l-a practicat.Sikiric a sustinut un interviu in sportal.rs in care a vorbit despre planurile de viitor si despre schimbarile pe care vrea sa le faca la CEV. Sikiric e nemultumit de faptul ca voleiul european "nu a mai evoluat deloc in ultimii ani". ... citește toată știrea