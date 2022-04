"Vulturi" cu aripi frante! FC Hermannstadt castiga la Chiajna si continua cursa pentru promovarea directa. Concordia trage speranta la baraj

FC Hermannstadt a obtinut o noua victorie clara in deplasare, dupa cea de acum doua saptamani, cu Steaua (4-1). In aceasta seara, "alb-rosii" s-au impus cu 3-1 pe sinteticul de la Chiajna.Echipa sibiana revine pentru moment pe locul secund in play-off-ul Ligii 2, pe are l-ar putea parasi din nou sambata, pentru ca "U" Cluj primeste vizita ultimei clasate in grupa de promovare, Unirea Slobozia. FC Hermannstadt are acum 56 de puncte, fiind la un singur punct de liderul Petrolul, care va juca ... citeste toata stirea