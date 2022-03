Wild-card pentru Dayana Yastremska la Indian Wells * Ucraineanca, pregatita pentru un nou turneu

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 14:00 / Actualizat luni, 07 martie 2022 14:16Dayana Yastremska (21 de ani, 103 WTA) a primit un wild-card din partea organizatorilor de la Indian Wells. Invinsa in finala de la Lyon, ucraineanca va lua startul in turneul-vedeta care incepe saptamana aceasta in California.Turneul de la Indian Wells se desfasoara in perioada 7-20 martie.In conditiile in care Naomi Osaka (78 WTA) a fost direct acceptata pe tabloul principal de la Indian Wells, ... citeste toata stirea