Articol de Remus Dinu - Publicat vineri, 16 iunie 2023, 18:15 / Actualizat vineri, 16 iunie 2023 18:47Wim Fissette, 43 de ani, fostul antrenor al Simonei Halep, fara angajament dupa despartirea de Naomi Osaka din iulie 2022, si-a gasit o noua colaborare. Va lucra alaturi de chinezoaica Qinwen Zheng (20 de ani), a 24-a jucatoare a lumii in clasamentul feminin.Conform unor informatii aparute in ultimele ore pe twitter, Qinwen Zheng, o jucatoare cu un progres important in ultimele doua sezoane, ... citeste toata stirea