Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 26 noiembrie 2023, 18:21 / Actualizat duminica, 26 noiembrie 2023 18:21World Boxing l-a ales sambata pe fostul sef al federatiei olandeze, Boris van der Vorst, in functia de prim presedinte, cu sarcina de a asigura viitorul olimpic al sportului dupa Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris, relateaza Reuters.Forul separatist a fost lansat in aprilie, dupa o lunga pauza in relatiile dintre Asociatia Internationala de Box (IBA), condusa de ... citeste toata stirea