WTA, raspuns pentru GSP in cazul Simona Halep: "Am demarat procesul de revizuire a regulii"

Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 16 martie 2024, 15:08 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 15:34Gazeta a intrebat WTA, organismul diriguitor al tenisului feminin, in legatura cu situatia Simonei Halep, care a pierdut complet pozitia in clasament in urma lunilor de asteptare din timpul procesului de la Sport Resolutions. WTA ia in calcul o modificare a regulamentului.Simona Halep nu mai figureaza in ierarhia WTA incepand cu data de 3 septembrie 2023. Saptamana dupa saptamana, pe ... citește toată știrea