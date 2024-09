Yamato Zaharia - Ovidiu Neveu, cea mai mediatizata lupta RXF, s-a incheiat * Mihai Stoica a pasit si el in ring

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 25 septembrie 2024, 00:02 / Actualizat miercuri, 25 septembrie 2024 00:07Yamato Zaharia l-a invins pe Ovidiu Neveu, in main eventul galei RXF 47, printr-o stragulare in runda secunda.RXF, cea mai controversata promotie de lupte din Romania, a pregatit intens gala de marti de la sala polivalenta. S-a investit mult la nivel de marketing in promovarea meciului dintre Yamato Zaharia si Ovidiu Neveu. Primul, un multiplu medaliat national si ... citește toată știrea