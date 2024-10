Yaroslava Mahuchikh si Armand Duplantis, cu palmaresuri identice in 2024, desemnati "Atletii Europeni ai anului"

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 27 octombrie 2024, 16:38 / Actualizat duminica, 27 octombrie 2024 16:38Yaroslava Mahuchikh (23 de ani) si Armand Duplantis (24), campioni olimpici, europeni si recordmeni mondiali la saritura in inaltime, respectiv saritura cu prajina au fost numiti "Atletii Europeni ai anului" in cadrul galei gazduite de Skopje.Cu un an 2024 stralucitor, Yaroslava Mahuchikh si Armand Duplantis erau intre marii favoriti de a castiga distinctia de "Atlet European ... citește toată știrea