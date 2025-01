Zambete la Antipozi * Anamaria Federica Oana a produs surpriza la Australian Open! A eliminat-o pe cea de-a doua favorita, campioana anul trecut la US Open

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 18 ianuarie 2025, 11:46 / Actualizat sambata, 18 ianuarie 2025 13:09Anamaria Federica Oana, una dintre reprezentantele Romaniei pe tabloul junioarelor de la Australian Open, a acces, sambata dimineata, in turul secund al turneului de la Antipozi. Jucatoarea de 17 ani a provocat o surpriza notabila, eliminand-o pe favorita doi a competitiei, britanica Mika Stojsavljevic, nimeni alta decat campioana de anul trecut de la US Open. A fost 2-6, 6-3, 6-2 in ... citește toată știrea