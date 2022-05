Zarnestiul ia fata Brasovului! Micutul orasel va avea o baza sportiva ultramoderna

Lucrarile la noua baza sportiva din Zarnesti vor fi finalizate la sfarsitul acestui an. Complexul sportiv cuprinde un teren de fotbal, vestiare, tribune, pista de atletism, hotel, birouri, terenuri de tenis, dar si o sala de box. Zarnestiul, un oras de circa 20.000 de locuitori din judetul Brasov, ia fata municipiului Brasov la nivel de infrastructura sportiva. La Brasov, politicienii locali s-au intrecut, in ultimii 30 de ani, in proiecte marete, insa rezultatul este unul dezastruos.Un ... citeste toata stirea