Zeljko Kopic schimba atacul lui Dinamo! Noutatea din primul 11

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 28 februarie 2025, 10:56 / Actualizat vineri, 28 februarie 2025 12:29Dinamo va ataca si luni, cu Hermannstadt, si mai departe in campionat in trio-ul Selmani - Perica - Politic, antrenorul croat al "cainilor", Zeljko Kopic, dorind ca echipa sa-si recapete apetitul ofensiv.Dinamo - Hermannstadt este luni, ora 20:00, la Arcul de Triumf. "Cainii" spera ca aceasta etapa, penultima din sezonul regulat, sa rezolve ecuatia calificarii in play-off. ... citește toată știrea