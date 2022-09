Zi decisiva la CFR Cluj * Dan Petrescu si Nelutu Varga discuta azi rezilierea contractului! Contra asteapta sa semneze

Articol de GSP - Publicat marti, 20 septembrie 2022, 08:10 / Actualizat marti, 20 septembrie 2022 09:04Azi este o zi decisiva la CFR Cluj. Antrenorul Dan Petrescu si patronul Nelutu Varga se pun la masa sa discute rezilierea contractului. In cazul plecarii "Bursucului", la Cluj va veni antrenor Cosmin Contra.In cursul zilei de marti se va lua o decizie cu privire la viitorul lui Petrescu la CFR. Dupa ce in ultimele zile intre Varga si tehnician au existat mai multe reprosuri in presa, ... citeste toata stirea