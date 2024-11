Ziaristul care a jignit-o pe Barbora Krejcikova a fost concediat

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 11 noiembrie 2024, 19:36 / Actualizat luni, 11 noiembrie 2024 20:30Tennis Chanel a renuntat la jurnalistul Jon Wertheim dupa ce acesta a facut referiri ironice la aspectul fizic al Barborei Krejcikova (28 de ani). Americanul si-a prezentat scuze public, dar si in podcast-ul pe care il are alaturi de Andy Roddick. A intervenit si WTA cu un comunicat.Jurnalistul american Jon Wertheim a fost auzit spunand in timpul WTA Finals, inainte de semifinala ... citește toată știrea