Zivulic a reactionat dupa penalty-ul controversat al lui Dinamo * "Nu am simtit nimic"

Articol de Claudiu Badea - Publicat marti, 04 februarie 2025 23:23 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 00:31Dinamo s-a impus in ultimul minut al confruntarii cu Otelul, 1-0, din etapa #25 a Superligii. Golul a fost inscris de Selmani, in minutul 90+8, dintr-un penalty contestat de galateni.La ultima faza a meciului, arbitrul Moroita a dictat un 11 metri dinamovistilor. Perica a sarit la cap cu fundasul Otelului, Zivulic, iar mingea l-a atins in mana pe jucatorul oaspetilor. Dupa lungi ... citește toată știrea