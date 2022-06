Zmei in Liga 1, dispensabili pentru nationala? Cum vede Panduru jucatorii-vedeta din Romania: "Ciudat campionat"

Articol de GSP - Publicat marti, 24 mai 2022, 08:47 / Actualizat marti, 24 mai 2022 09:02Basarab Panduru (51 de ani) se asteapta ca niciunul dintre jucatorii-vedeta din sezonul tocmai incheiat al Ligii 1 sa nu fie titulari la echipa nationala in iunie, cand "tricolorii" vor disputa 4 meciuri in Nations League.Meciurile Romaniei in iunie:4 iunie 2022 - Muntenegru - ROMANIA (21:45)7 iunie 2022 - Bosnia si Hertegovina - ROMANIA (21:45)11 iunie 2022 - ROMANIA - Finlanda (21:45),14 iunie 2022 - ... citeste toata stirea