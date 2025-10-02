Când începe furnizarea căldurii în București. Termoenergetica: ”Se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur”

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 18:06
Când începe furnizarea căldurii în București pentru sezonul rece 2025-2026 FOTO Pexels

Răcirea bruscă a vremii i-a făcut pe mulți bucureșteni să se întrebe când începe furnizarea căldurii. Probele sistemului de termoficare înaintea sezonului rece au început încă din 23 septembrie, însă nu toți locuitorii din Capitală vor primi căldură în același timp.

Potrivit Hotărârii nr. 425/1994, furnizarea căldurii ar trebui să înceapă după 3 nopți la rând cu temperaturi medii sub 10 grade Celsius.

„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00-06:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10 grade Celsius, între orele 20:00-6:00”, se arată în textul legii.

Minimele înregistrate în Capitală au coborât sub pragul de 10 grade Celsius, iar începutul lunii octombrie aduce zile și mai reci, însă indiferent de vreme, nu toți bucureștenii vor avea caloriferele calde în același timp.

„Încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur. Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor”, a transmis Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) la finalul lunii septembrie.

Mai mult, toate lucrările trebuie să fie finalizate înaintea furnizării energiei termice în calorifere.

„Reamintim că este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, au mai spus reprezentanții Termoenergetica.

