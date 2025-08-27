Trei tinere din București, agresate în tramvai de un individ violent. Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi și predat polițiștilor

Jandarmii au intervenit miercuri, 27 august, pentru imobilizarea unui bărbat care a agresat trei tinere, într-un tramvai care circula pe linia 32, în București. Una dintre victime a primit îngrijiri medicale de la echipaj de Ambulanță. Agresorul a fost predat polițiștilor.

”În această dimineață, în jurul orei 06:50, un echipaj de intervenție antiteroristă al Jandarmeriei Capitalei, aflat în zona stației STB Calea Rahovei, a observat mai multe persoane aflate în stare de agitație în apropierea tramvaiului 32, aflat în stație. Intervenind prompt pentru stabilirea situației de fapt, jandarmii au aflat că un bărbat aflat în mijlocul de transport a agresat fizic mai multe persoane de sex feminin. Agresorul a fost imediat identificat și imobilizat de forțele de ordine”, a transmis, miercuri, Jandarmeria București.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul a lovit două tinere în vârstă de 19, respectiv 20 de ani, precum și o fată în vârstă de 17 ani. Acolo a intervenit și un echipaj medical de ambulanță, care a acordat îngrijiri uneia dintre victime.

Agresorul a fost predat polițiștilor, fiind întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală.

