Vremea a luat-o razna: În două ore a plouat cât pentru jumătate din luna octombrie. Bucureștiul, tranzitat de un debit de apă echivalent Râului Mureș

Sistemul de canalizare al Capitalei a fost tranzitat de un debit de apă echivalent cu al Râului Mureș, în zilele de 2 și 3 octombrie, când s-au înregistrat precipitații abundente, iar volumul de apă a reprezentat peste 40% din capacitatea de stocare a Lacului Morii, rezultă dintr-o analiză realizată de Apa Nova, care mai relevă și că, în seara zilei de 3 octombrie, în mai puțin de două ore, cantitatea de apă căzută a reprezentat 50% din media multianuală a lunii octombrie. Potrivit companiei, au fost 500 de intervenții, ca urmare a sesizărilor primite, astfel că sâmbătă dimineața traficul în București se desfășura normal.

”În intervalele 02/10/2025 07:15 – 03/10/2025 05:00 (21:45 ore), 03/10/2025 05:00 – 15:00 (10:00 ore), respectiv 03/10/2025 15:30 – 23:57 (08:27 ore) s-au înregistrat 3 evenimente pluviale, ce au descărcat pe suprafața Municipiului București o cantitate totală de 52.47 l/m2, din care 22.2 l/m2 în intervalul 03/10/2025 18:45 - 20:30 (01:45 ore). Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Octombrie, înregistrată la Stația București – Filaret este de 44.3 l/m2, ceea ce înseamnă că în 01:45 ore s-a cumulat ~50% din cantitatea medie de precipitații aferentă acestei luni, iar în intervalul 02/10/2025 07:15 - 03/10/2025 23:57 (40:42 ore) peste 118%”, transmite Apa Nova într-o analiză care vizează intervalul 02.10.2025 07:00 - 04.10.2025 06:00.

Conform sursei citate, Administrația Națională de Meteorologie a emis pe parcursul intervalului analizat, 8 prognoze și avertizări de evenimente meteorologice pentru Municipiul București, avertizări generale, prognoze speciale, avertizări cod portocaliu și galben privind intensificări ale vântului și cantități însemnate de precipitații.

”Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp„, indicau meteorologii.

Reprezentanții Apa Nova precizează că evenimentul pluvial a avut o distribuție uniformă pe suprafața Municipiului București, iar cantitățile de precipitații căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 200 m3/s, ce poate fi comparat cu debitul mediu multianual al Râului Mureș (184 mc/s), cu al Râului Olt (177 mc/s) sau al Râului Siret (220 mc/s), și un volum tranzitat de peste 6 mil m3, reprezentând peste 40% din capacitatea de stocare a Lacului Morii.

Urmare a acțiunii prompte a echipelor Apa Nova București, ”500 de sesizări și intervenții din partea clienților și a autorităților au fost soluționate, astfel încât de la primele ore ale dimineții zilei de 4 octombrie, orașul a revenit la normal și traficul nu a mai fost afectat”, precizează compania, prezentând situația efectivelor și utilajelor aflate în teren, precum și pe cea a intervențiilor.

