Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 09:59
Clădirile din București care riscă să se prăbușească: „Zonele concentrează cele mai vulnerabile construcții ale Capitalei”
Blocuri din București FOTO captură YouTube/ Rise România

Adrian Ilie, manager al Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) din București, a precizat pentru Ziare.com că zona de centru a Capitalei prezintă cele mai multe clădiri fragile structural.

„Centrul Bucureștiului - între Piața Romană, Universitate și Piața Unirii, pe axele Magheru–Bălcescu–Elisabeta, dar și în Calea Victoriei, Calea Moșilor și cartierele Armenească, Dorobanți, Carol sau Cotroceni – concentrează cele mai vulnerabile clădiri ale Capitalei. Sunt clădiri interbelice de mare valoare arhitecturală, dar fragile structural, construite înaintea codurilor moderne de proiectare seismică. În loc să fie mândria orașului, au devenit o rană tăcută în mijlocul lui”, a precizat acesta.

Conform datelor oficiale ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în București există 412 imobile încadrate în clasa de risc seismic 1 (RsI). Pe teren, însă, evaluările și observațiile arată că, în Capitală, sunt peste 2.200 de clădiri vulnerabile în cazul unui cutremur.

Clasa RsI cuprinde clădirile care, la cutremurul de proiectare (cel mai sever luat în considerare), prezintă risc de prăbușire totală sau parțială, adică sunt susceptibile să se dărâme sau să sufere avarii majore.

Pe lângă cele 412 imobile clasificate RsI, în București mai sunt înregistrate 1.481 de clădiri încadrate anterior în categoriile de urgență U1, U2 și U3. Aceste categorii reprezentau sistemul de expertizare folosit înainte de 1997 și au fost, ulterior, înlocuite de clasele de risc seismic.

