Vestea că Bud Light a oferit lăzi gratuite de bere angrosiștilor, care s-au confruntat cu o scădere a vânzărilor din cauza reacțiilor de respingere a parteneriatului brandului cu un influencer transgender, a fost subiectul ironiilor online din partea conservatorilor care au cerut un boicot.

Wall Street Journal a dezvăluit marți că firma-mamă a mărcii de bere, Anheuser-Busch, a încercat să se împace cu distribuitorii săi care spun că au avut cel mai mult de suferit de pe urma scăderii vânzărilor. Cifre recente arată că volumul vânzărilor de Bud Light a scăzut cu 21% în săptămâna care s-a încheiat la 21 aprilie.

"Toate principiile economice se bazează pe cerere și ofertă", a declarat miercuri, într-o înregistrare video, Benny Johnson, un editorialist politic și membru al organizației conservatoare Turning Point USA. "Dacă ai prea mult din ceva și nu ai cerere pentru acel ceva, atunci va trebui să începi să îl dai gratis. Acum, iată, am manifestat realitatea reală a faptului că Bud Light se dă pe gratis", a adăugat el, citat de Newsweek.

The Bud Light boycott is actually working:

The company is tripling their marketing spending to save the brand this summer.

The company is literally giving away beer for free to sellers.

Bud Light sales dropped 17% by mid-April.

CEO Michel Doukeris has officially disavowed the… pic.twitter.com/LLayxdV1eX