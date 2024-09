Ungaria și România sunt ambele membre ale UE, veniturile cetățenilor nu diferă foarte mult, dar tarifele la imobiliare consemnează o diferență majoră. Afaceristul Dragoș Dragoteanu, expert în imobiliare, a explicat care sunt motivele pentru care e mult mai ieftină achiziționarea unui apartament sau a unei case în Capitala noastră.

Potrivit milionarului, diferențele dintre cele două capitale sunt majore:

„1. Budapesta este străbătută de un fluviu, Bucureștiul este străbătut de un râu, colmatat și nenavigabil. Dacă vrei sa faci o croazieră pe Dunăre ești întâmpinat de câteva zeci de vapoare și vaporașe, de vase de croazieră care fac excursii și prin țările vecine. În bărcile turistice există explicații și în limba română. Respect! La noi, Dâmbovița arată jalnic și este un focar de infecție și 'pepinieră' de țânțari.

2. Budapesta nu are lac (uri) în interiorul orașului. Bucureștiul are mai multe lacuri, iar cel mai cunoscut - Herăstrău - miroase groaznic vara, din cauza căldurii. Ce ironie, să schimbi numele vechi (Herăstrău) și să pui numele celui mai iubit rege român, dar să nu-ți mai pese cum arată... Ăsta da 'omagiu' adus Regelui Mihai. Astăzi, parcul respectiv este oglinda ultimelor administrații ale municipalității. Nu m-aș mira să arate la fel și peste 4 ani, din lipsă de bani, iar bucureștenii să-i acorde și cel de-al treilea mandat lui Nicușor Dan.

3. În Budapesta există nu mai puțin de 7 restaurante cu stele Michelin. Și în 'Orașul lui Bucur' a existat unul, dar a dat faliment și nu s-a mai încumetat nimeni să deschidă altul. Totuși, aici trebuie să recunosc că Bucureștiul stă foarte bine la capitolul mâncare bună și există destule restaurante selecte, unde poți să inviți orice străin cu pretenții. Complementar domeniului HoReCa, trebuie să mai menționez superioritatea Budapestei în privința brandurilor hoteliere: Ritz, Four Seasons, Kempinski, etc, care fac diferența.

4. Și în capitala Ungariei există o grămadă de imobile vechi, nerenovate, însă nu am văzut nici măcar unul pe lângă care să-ți fie frică să treci, ca nu cumva să-ți cadă tencuiala în cap. Siguranța construcțiilor vechi e vizibilă și, spre deosebire de București, nu vezi niciun imobil abandonat. Centrul vechi din Buda și partea joasă din Pesta sunt niște bijuterii arhitectonice, culturale și urbane, care nu se pot compara cu Centrul Vechi din București.

5. Ungaria a fost imperiu, iar clădirea Parlamentului spune multe despre istoria maghiarilor. În plus, Budapesta deține a doua cea mai mare sinagogă din lume. Nu cred că trebuie sa scriu acum despre influenta evreilor la nivel mondial. Atitudinea lui Victor Orban in Europa nu este întâmplătoare și are o bază solidă în spate. Când țara ta a fost un imperiu și investitorii sunt primiți cu brațele deschise - inclusiv din China și... Rusia, de oriunde vin, toate aceste lucruri influențează și prețul caselor", a comentat investitorul, pe site-ul ZF.

Decalajul prețurilor dintre cele două capitale va fi și mai mare

Potrivit afaceristului, decalajul prețurilor dintre cele două capitale se va mări considerabil, în următorii ani.

„Ce trebuie să subliniez și merită ținut cont atunci când facem comparații de prețuri între orașe diferite: valoarea unei locuințe nu ține numai de ce oferă interiorul ei, de imobilul în care e situată sau de ce există în imediata apropiere. Valoarea este determinată luând în considerare întregul oraș, oferta urbană per ansamblu, nivelul investițiilor străine si, nu în ultimul rand, cine a condus sau gestionează orașul și țara. În opinia mea, decalajul prețurilor caselor dintre București și Budapesta se va mări în timp. Să nu ne miram de ce", a mai transmis Dragoteanu.

