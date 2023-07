Motivul stupid pentru care au fost amendați doi români la Budapesta. Semnal de alarmă pentru toți cei care merg în Ungaria

Vacanța a doi turiști români la Budapesta a avut un episod de coșmar, care le-a lăsat un gust amar celor doi.

Ei și-au împărtășit experiența pe rețelele sociale, trăgând un semnal de alarmă pentru toți cei care merg acolo.

„Am achiziționat 2 bilete prin aplicația BudapestGO pentru mine și iubita mea. Ne-a zis cineva că acestea se pot valida doar prin scanarea unui cod QR care se află pe ușile tramvaiului.

A venit tramvaiul și am încercat să le scanăm pe ambele, nu am reușit, a trebuit să urcăm rapid în tramvai, unul a rămas nevalidat, deși am încercat să-l validăm.

La următoarea stație au urcat controlorii, le-am arătat că îs achiziționate în același timp, le-am explicat situația. Rezultat? Amendă de 12.000 de forinți (n.r. – aproximativ 150 de lei)”, a povestit unul dintre ei în social media, potrivit Știri de Cluj.

