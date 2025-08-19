Budapesta, luată în calcul pentru summitul celor trei președinți. Când s-ar putea vedea Trump, Zelenski și Putin în Ungaria

Budapesta, luată în calcul pentru summitul celor trei președinți. Când s-ar putea vedea Trump, Zelenski și Putin în Ungaria
Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus luni, 19 august, președintelui Volodimir ZelenskiStatele Unite vor ajuta la garantarea securității Ucrainei în orice acord menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva acesteia.

„Când vine vorba de securitate, va fi mult ajutor”, le-a spus Trump jurnaliștilor, adăugând că țările europene vor fi implicate. „Ele sunt prima linie de apărare, pentru că sunt acolo, dar le vom ajuta.”

Chiar înainte de începerea discuțiilor, Ministerul de Externe al Rusiei a exclus desfășurarea de trupe din țările NATO pentru a ajuta la asigurarea unui acord de pace, complicând astfel oferta lui Trump.

Atât Trump, cât și Zelenski au spus că speră ca reuniunea de luni să ducă în cele din urmă la discuții în trei cu Putin, ale cărui forțe înaintează încet în estul Ucrainei.

Summit între trei președinți

Într-o postare pe rețelele sociale, luni seară, Trump a spus că l-a sunat pe liderul rus și a început să organizeze o întâlnire între Putin și Zelenski, care va fi urmată de un summit trilateral între cei trei președinți, potrivit reuters.com.

Deși Kremlinul nu și-a anunțat public acordul, un înalt oficial al administrației americane a declarat că întâlnirea Putin-Zelenski ar putea avea loc în Ungaria.

Cei doi se vor întâlni în următoarele două săptămâni, potrivit cancelarului german Friedrich Merz.

Ultimele discuții directe între Rusia și Ucraina au avut loc în Turcia, în luna iunie. Putin a refuzat invitația publică a lui Zelenski de a se întâlni față în față acolo și a trimis în schimb o delegație de nivel scăzut.

Consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat luni, într-un mesaj audio pe Telegram, că Trump și Putin au discutat „posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților din partea ucraineană și rusă… care participă la negocierile directe menționate”.

Între timp, liderii europeni – care s-au grăbit la Washington pentru a-l sprijini pe Zelenski – l-au îndemnat pe Trump să insiste ca Putin să fie de acord cu o încetare a focului în războiul care durează de 3 ani și jumătate, înainte ca orice discuție să poată avansa.

Anterior, Trump a susținut această propunere, dar și-a schimbat poziția după întâlnirea cu Putin de vineri, adoptând în schimb poziția Moscovei, potrivit căreia orice acord de pace trebuie să fie cuprinzător.

Trump le-a spus reporterilor în Biroul Oval că îi place conceptul de încetare a focului, dar că părțile ar putea lucra la un acord de pace în timp ce luptele continuă.

„Mi-aș dori să se oprească, mi-ar plăcea să se oprească”, a spus el. „Dar strategic, acest lucru ar putea fi un dezavantaj pentru una dintre părți.”

Merz și președintele francez Emmanuel Macron și-au exprimat sprijinul pentru încetarea focului ca o condiție prealabilă pentru orice discuții directe cu Rusia. Macron a mai spus că liderii europeni vor trebui, în cele din urmă, să fie incluși în orice negocieri de pace.

