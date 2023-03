Cel mai gras fotbalist din Liga 1. Imaginea care a provocat stupoare FOTO

Petrolul a pierdut pe teren propriu meciul cu Universitatea Craiova și a ajuns la șapte meciuri fără victorie în 2023.

Finalul partidei a fost marcat de o imagine cu fotbalistul Constantin Budescu, care și-a dat tricoul jos și a fost surprins de camerele de luat vederi cu o burtică de toată frumusețea.

După meci, comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu a opinat că Budescu n-ar mai trebui lăsat să joace fotbal, pentru binele lui, din cauza kilogramelor în plus pe care le are.

„Nu vreau să-l jignesc, dar în mod normal lui Budescu n-ar trebui să i se mai permită să joace fotbal, pentru sănătatea lui. E treaba lui, dar se pune în pericol. La box există o comisie care nu îţi dă voie.

Cum crezi că şi-a rupt tendonul la Voluntari? Pentru că era greu. Te pui în pericol singur. Markovic (n.r. - Jovan, de la CSU Craiova) duce kilogramele în plus pentru că are 20 şi ceva de ani, dar Budescu are 35!”, a precizat Cosmescu în direct la OrangeSport.

Budescu are 34 de ani și a marcat un singur gol de când a venit la Petrolul și acela din penalty.

