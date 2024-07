Țeapă în stil turcesc? Ce spune Budescu despre situația de la Petrolul

Constantin Budescu, jucătorul vedetă de la Gloria Buzău, recunoaşte că a venit la echipa buzoiană pentru că a considerat că este un proiect serios. El atrage atenţia şi asupra situaţiei de la Petrolul.

„Putem spune că suntem mulţumiţi de un punct, pentru că am jucat în deplasare, pe un teren greu, la o echipă tare. Nu a fost ceea ce ne doream să jucăm, dar sperăm ca meci cu meci să progresăm. Este un proiect serios aici, la Buzău, cu oameni de calitate, pe majoritatea îi cunoşteam. Am venit din prima şi nu am mai discutat cu alte echipe. Nu ştiu ce au înţeles suporterii din plecarea mea de aici, de la Ploieşti, dar a fost un semnal de alarmă! Se întâmplă multe lucruri aici, lucruri de care lumea nu ştie. Situaţia nu e deloc roz. Am încercat să atrag atenţia şi lucrurile să se rezolve. Nu aş vrea ca Petrolul să ajungă în situaţia celor de la Dinamo. Despre penalti-ul ratat, îmi pare rău pentru Gicu! E o situaţie delicată, am ratat şi eu penalti-uri, dar pentru noi a fost bine”, a declarat Budescu.

Petrolul şi Gloria Buzău au remizat, scor 0-0, luni, în prima etapă a Superligii.

Petrolul a ajuns pe mâna unor investitori turci, dar banii întârzie să apară.

