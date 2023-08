Buddescu, atac la conducerea Petrolului: "E și plecarea o variantă"

Constantin Budescu, jucătorul echipei Petrolul Ploieşti, a fost supărat pentru că a fost schimbat la puţin timp după începerea reprizei secunde în meciul de luni, de pe teren propriu, cu FC Voluntari, scor 0-2. Budescu se gândeşte că poate pleca de la Petrolul dacă nu este dorit.

„Prima repriză bunicică pot spune, am încercat să jucăm, să marcăm. A doua repriză a fost slabă, nu ştiu ce s-a întâmplat şi am pierdut practic în două minute. În repriza a doua s-au făcut câteva schimbări şi totul s-a terminat. Am fost şi supărat pentru că am fost schimbat repede, după zece minute, şi m-am dus direct la vestiare pentru că eram transpirat şi nu mai puteam intra din nou pe teren. Eu mai puteam să joc. A fost decizia lor, nu a mea. Dacă nu e nevoie de mine aici, unde eu am venit să ajut, atunci putem găsi altă cale. E şi plecarea de la Petrolul o variantă! Mie îmi place să joc fotbal acolo unde oamenii stau lângă mine şi mă susţin, nu să fiu schimbat după zece minute. Ba nu joc, ba sunt schimbat, dacă e o problemă, pot să plec”, a declarat Constantin Budescu după înfrângerea cu FC Voluntari, scor 0-2.

Echipa FC Voluntari a învins luni, în deplasare, scor 2-0, formaţia Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a treia a Superligii.