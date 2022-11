Ce va face Budweisser cu berea pe care n-a mai putut să o vândă pe stadioane în Qatar

Producătorul american de bere Budweisser s-a văzut în imposibilitatea de a mai vinde bere pe stadioanele din Qatar, după ce o decizie de ultimă o oră a familiei regale din această țară a interzis asta.

Sponsor tradițional al Cupei Mondiale, Budweisser a rămas cu o cantitate impresionantă pe stoc, pe care o deplasase în Golf și a decis ca berea care nu se mai poate vinde să fie donată țării care va câștiga Cupa Mondială.

Valoarea acesteia se ridică la 75 de milioane de euro și în același timp Budweisser va da în judecată FIFA pentru încălcarea termenilor contractului, întrucât forul mondial a fost de acord cu decizia luată de țara gazdă și anunțată cu doar două zile înaintea începerii turneului final.

Budweiser will give the winning country all the beer prepared for the #QatarWorldCup2022 worth of €75 million.

It is also expected that the company will sue FIFA for breach of contract - the sale of beer was banned a few days before the start of the championship. pic.twitter.com/x5uq1GhMIM