Buenos Aires, cel mai popular loc din Argentina, este un loc care trebuie văzut măcar o dată în viață. Numit si „Parisul Americii de Sud”, în urma marii imigratii franceze din 1840, capitala țării campioanei mondiale la fotbal impresionează prin aerul european strămutat departe, la mii de kilometri, în diagonala Bătrânului Continent.

A doua cea mai mare zonă metropolitană din America de Sud, după Sao Paulo, Buenos Aires (Aer Bun) a fost fondat în 1536 de către Pedro de Mendoza, distrus de indieni și refondat în 1580 de Juan de Garay. Orașul a crescut în importanță în 1776, când a fost numit capitală a Regatului Rio de la Plata. Condiția sa de port, l-a transformat în cheia dezvoltării țării, dar și într-un oraș în care majoritatea oamenilor au sânge de imigrant, cei mai mulți din Italia și Spania, dar și din alte țări europene.

Aceasta este partea de introducere în istorie. Pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă Buenos Aires și cu ce se diferențiază de alte locuri din lume, trebuie să trăiești o experiență acolo. Eu o să v-o povestesc pe a mea, nu e neapărat ce mai bună, dar mie mi-a plăcut.

14 ore de zbor de la Roma

Argentina e departe (14 ore de zbor de la Roma – cea mai facilă legătură aeriană), e scump biletul de avion (peste 1000 de euro), dar merită. Restul costurilor pot amortiza pachetul total, pentru că întotdeauna o țară cu inflație galopantă, acolo e undeva la 80 la sută, banii turiștilor sunt de aur.

La 13.000 de kilometri de România, veți da peste un oraș uriaș, aglomerat, cu stil dar și murdar, un mixt arhitectural între Franța-Italia-Spania, construit pe schelet american. Haotizant cumva, dar plăcut și interesant. Dar mai ales non-conformist, în care, de multe ori, regulile par a fi făcute doar pentru a fi încălcate. Ca un exemplu, în față la Palatul Congresului, un soi de Casa Poporului, am văzut cum se vindea, relaxat chiar, conopidă și ridichii negre, într-o tarabă improvizată.

Prețuri mult mai mici decât în Europa

Nu știu exact cum trăiesc argentinienii, pentru că una e să fii turist și alta e să trăiești într-un loc, dar toți se plâng de stat și de politicieni, Chiar și așa însă prețurile sunt mult sub Europa. La venire am apelat la serviciile gazdei mele, cel care administra airbnb-ul unde am stat, care m-a așteptat la aeroport și m-a costat drumul, până în buricul capitalei, 80 de lei (cam 30 km).

Decent, zic eu. La plecare, am luat autobuzul și am plătit vreo 80 de bani, diferența de timp între cele două călătorii a fost sub 20 de minute, pentru că autobuzele au în multe locuri bandă specială. Deci, dacă ajungeți aici nu vă temeți de mersul cu autobuzul. Au un transport în comun impecabil, cu autobuze mici și rapide, pe care scrie mare ruta, orb să fii să nu vezi. Prețurile la transport sunt mici, deoarece Argentina aduce petrol din Venezuela. Există și metrou, dar stațiile sunt foarte apropiate, nu merită folosit decât pe distanțe mai lungi.

E bine să mergi cu bani cash la tine

Mâncarea este iarăși ieftină, mai ales dacă știi să te gospodărești puțin. O friptură de vită cât farfuria (negătită) luată de la Carrefour e undeva la 9 lei, o sticlă de vin Malbec 12 lei, pâinea ceva de genul 1 leu, chiar sunt prețuri ridicole cumva. Dacă nu ești în stare să-ți faci un steak singur, pe o ditamai masa în La Boca, cu parrillada de carbon, cum zic ei, grătar cum zicem noi, unde am avut parte și de tango și de bautură, mai aveau puțin ospătarii și mă scărpinau și pe spate, am plătit 4000 de pesos (11 dolari/50 de lei). Deci nici mâncarea nu e o problemă. Spre deosebire de multe alte destinații în care am fost, am intrat la Mc Donalds sau KFC doar să intru puțin pe net și să mă spăl pe mâini.

Ideal e să te duci cu cât mai mult cash, dolari sau euro, și să schimbi la negru, unde cursul e dublu față de cel oficial. Cardurile sunt inutile, te taxează enorm. Nici să scoți bani de la bancomat nu merită, e aceeași poveste. Te duci frumos și schimbi la negru, sunt sute de schimbaci prin centru, din doi în doi metri, care strigă într-una cambio, cambio. Pentru 100 de dolari am luat 37.000 de pesos, un purcoi de bancnote, care mi-a umflat buzunarul, după care comerciantul m-a sfătuit să nu umblu cu toți la mine, ca să nu rămân fără ei.

Diferența dintre cursul oficial și cel la negru e data de faptul că oamenii nu au încredere în moneda țării, Argentina având o inflație uriașă și un climat economic șubred. Din acest motiv, preferă să investească în valuta, chiar dacă o cumpără la un preț mai mare. Statul nu se opune speculei valutare, pentru că, pe de o parte e conștient că n-a putut face o reformă economică decentă, iar pe de altă parte nu cred că își mai permite să pună pumnul în gură unui popor greu încercat, care a trait o dictatură înfiorătoare.

Țara a trecut printr-o dictatură îngrozitoare

Istoria spune că în anii 1970, majoritatea țărilor din America de Sud traversau o perioadă bună din punct de vedere economic, dar aproape toate au căzut victime “juntelor militare”, adică au suportat lovituri de stat, în urma cărora diverşi generali, deveniţi apoi dictatori, au pus mâna pe putere.

A fost şi cazul Argentinei, unde Jorge Rafael Videla a instaurat un regim de o cruzime ieşită din comun. În Argentina au apărut atunci centre de tortură, în care opozanţii ideilor neo-fasciste, cei mai mulţi dintre ei tineri studenţi, trăiau clipe de coşmar. Bărbaţii erau castraţi, iar femeile violate, sub ameninţarea câinilor şi a bastoanelor electrice. Când nici tortura nu mai era de ajuns s-a trecut la măsuri şi mai extreme. Oamenii efectiv dispăreau. În jur de 30.000 de argentinieni s-au pierdut fără urmă, mărturiile ulterioare răsturnării regimului scoţând la iveală adevăruri dramatice. Mulţi dizidenţii fuseseră îmbarcaţi în avioane militare şi aruncaţi de vii în Oceanul Atlantic.

Aceasta era situaţia în Argentina anului 1978, o ţară terorizată de oamenii lui Videla şi din acest motiv doi fotbalişti uriaşi, olandezul Johan Cruyff şi germanul Paul Breitner au refuzat să meargă la Mondiale. “Nu pot să joc fotbal la un kilometru de un loc în care oamenilor le se scot unghiile”, a spus Cruyff. Locul despre care vorbea olandezul se numea Şcoala Mecanică a Marinei, un fel de “Auschwitz” argentinian, aflat în imediata apropiere a stadionului Monumental din Buenos Aires. Iniţial, toată echipa Olandei a vrut să boicoteze turneul final, dar până la urmă numai Cruyff a rămas acasă.

Dacă vreți să aflați mai multe, puteți vizona filmul "Argentina, 1985", regizat de cineastul Santiago Mitre, care a câştigat anul acesta premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, la cea de-a 80-a ediţie a Globurilor de Aur. E un film bun, de referință chiar.

Loc de refugiu pentru mulți naziști

Este cunoscut și faptul că Argentina a fost un refugiu sigur pentru mulți naziști după cel de-al doilea război mondial. Președintele Juan Peron a fost un simpatizant nazist cu legături strânse cu alți dictatori europeni, cum ar fi Mussolini, și a aranjat trecerea sigură pentru mulți oficiali de rang înalt care urmau să vină în America de Sud în anii care au urmat războiului, pentru a scăpa de judecata care li se cuvenea din cauza atrocităților comise. Unul dintre ei a fost odiosul Adolf Eichmann, organizatorul Holocaustului, dispărut în 1945 și capturat de agenți Mossad în 1960 într-o suburbie din Buenos Aires. Eichmann e doar unul dintre cei 5.000 de ofițeri naziști care s-ar fi refugiat în Argentina după căderea lui Hitler.

Locurile turistice sunt sigure din punct de vedere al siguranței

Buenos Aires are 20 de milioane de locuitori, este absolut uriaș și e regiune autonomă în provincia cu același nume. Orașul și periferiile sunt legate, nu știi exact unde ești, dar nu ai ce să cauți unde nu îți fierbe oala. Mai ales noaptea, mai ales că multe străzi, chiar și aproape de centru, au lumină din doi în patru stâlpi sau chiar deloc. Zonele turistice sunt însă bine stabilite. Destule și sigure. Nici la București nu te duci să te plimbi duminica prin Ferentari, așa cum nici aici nu are sens să umbli prin zone rău famate. E poliție la fiecare colț de stradă și de bloc. Am mers cu ceasul la mână, cu telefonul, am schimbat bani la negru, n-ai nicio treabă, nu se ia nimeni de tine. Ba din contră, ca străin ești bine venit.

Gazda mea, un băiat Nicolas, mi-a scris în fiecare zi să mă întrebe dacă am nevoie de ceva, s-a oferit să-mi fie șofer, să meargă cu mine să schimb bani, deși stătea la 20 de kilometri de apartament. Când l-am cunoscut am avut surpriza să constat că nu știe o iotă engleză, deși ne conversasem de câteva ori pe whats up. Avea un Iphone 6 antic și traducea cu el. După ce a înțeles cu greu că vin din România, deși am aterizat de la Roma, a dat cu bâta în baltă extrem de senin: „România, țara cu muchos gitanes!” Am infirmat stupefiat, dar râzând a prost în sinea mea, și am dat-o pe fotbal. Auzise de Lupescu și de Filipescu, nu ținea minte că Hagi l-a făcut pe Maradona să plângă în 1994. L-am iertat pentru că avea 6 ani atunci.

Se vorbște destul de puțin engleza

Ideea e că rar găsești pe cineva să vorbească engleza, ba chiar spun parcă cu mândrie că nu o vorbesc, dar mulți știu și italiana, pentru că 85 la sută dintre argentinieni au strămoși din Italia. Un pic de spaniolă, ceva mai multă italiană, mai dai din mâini, te descurci, nu e ca și cum ai fi aterizat în aeroport în Burkina Faso și dai peste Petre Daea la biroul de informații.

Cazarea iarăși nu e scumpă, astfel că Argentina este o variantă pentru nomazii digitali. Se recomandă Airbnb sau orice variantă particulară deoarece nu aplică comisioanele pe care le plătești la hoteluri și care sunt mari, peste 20 la sută. Pentru studio micuț dar cochet din centrul orașului am plătit în jur 100 de lei pe noapte. Românii nu au nevoie de viză pentru Argentina, în limita șederii a 90 de zile.

Argentinienii sunt mândri dar de treabă. Cei mai tineri au fețe mai de golănași așa, tatuați la greu, cu inele și cercei, nu-ți inspiră încredere la prima vedere. Femeile au și ele tatuaje grămadă, nu-s cine știe ce dive, ba din contra, cele pe care le vezi pe stradă zici că au făcut armata. Cred că niciunde în lume nu există mai mulți oameni tatuați, iar cei care au saloane au avut mult de lucru din decembrie încoace, de când Argentina a câștigat pentru a treia oară Mondialul de fotbal.

Recoleta e locul în care se aude,, Don’t cry for me Argentina”.

Sunt o grămadă de locuri de văzut în Buenos Aires, Plaza di Mayo cu a sa Casa Rosada - locul unde lucreză președintele Argentinei, Puerto Madero - cartierul nou cu multe clădiri și restaurante moderne pe malul apei, San Telmo – cel mai vechi cartier, un Soho local, zonă dedicată artiștilor, unde duminca e un târg minunat întins pe câțiva kilometri, în care se vând tot felul de chestii artizanale, cartierul Palermo și Recoleta, cu cimitirul unde e înmormântată Eva Peron, în care ți se pare că o auzi în urechi pe Madonna, cântând,, Don’t cry for me Argentina”.

Mai sunt cel puțin două stadioane minunate, Boca Juniors și River Plate, desi San Lorenzo de Almagro e tot un monument fotbalistic, cel mai lat bulevard din lume, Avenida 9 De Julio, imposibil de traversat dintr-o bucată, Piața Congresului, cartierul La Boca, unde s-a născut tangoul, Piața Obeliscului, în care se sărbătoresc mariile victorii ale Argentinei, și lista poate continua, inclusiv cu Ateneo Grand Splendid, desemnată cea mai frumoasă librărie din lume sau Catedrala Metropolitană, unde a slujit și Papa Francisc, care e argentinian. În mod normal, într-o săptămână le poți vedea pe toate pe îndelete.

Orașul are 300 de teatre și 59 de stadioane

Străzile din Buenos Aires sunt pline de murale și graffiti, e un adevărat spectacol doar să mergi pur și simplu pe ele și să mănânci o înghețată, dar ce mi-a plăcut mult au fost niște meciuri de fotbal jucate pe un teren de ciment sub un pod, la porță fără plasă, cum erau în școlile noastre pe vremea răposatului. Jucau niște puști de 10-12 ani la trei echipe, n-am vazut în viața mea atâta ambiție și noi ne mirăm cum de are Argentina zece mii de fotbaliști răspândiți în toată lumea.

Buenos Aires are de toate, parcuri, piste pentru bicicliști, viață de noapte, restaurante, malluri, plaje în apropiere, clădiri istorice, arhitectură europeană, totul e verde, copacii sunt înfloriți, afară e cald, temperatura medie anuală este de 18 grade, iar fiind în emisfera sudică, anotimpurile se scurg invers față de cum e la noi.

În cartierul Palermo, cel mai european al orașului, unde au locuit Jorge Luis Borges și Che Guevara, e o Grădină Botanică impresionantă, dar și un mini-zoo, unde capibara, numiți și porci de apă, dar în esență niște rozătoare mai mari, se plimbă pe alei și pajiști. Sunt animale pe care nu le poți vedea decât în America de Sud.

Buenos Aires are în jur de 300 de teatre, multe dintre ele concentrate pe bulevardul Corrientes, un bulevard sinonim cu arta și comparat adeseori cu Broadwayul din New York. Cel mai cunoscut dintre ele, Teatrul Colon, e doar la câteva sute de metri de acesta.

De asemenea, într-un oraș care respiră fotbal sunt 59 de stadioane, prima ligă argentiniană având 28 de echipe.

Messi și Maradona sunt zeități

Buenos Aires nu mai e demult doar tărâmul tangoului, al fripturii de vită și al fotbalului, dar e un oraș al pasiunii pentru aceste trei lucruri, care nu trebuie să lipsească din program. Fotbalul e religia absolută, Messi și Maradona sunt zeități. Pe principala arteră pietonală, Calle Florida. am văzut un desen cu Messi, făcut cu cretă colorată pe asfalt, ceva gen 2 pe 2 metri. Strada aia e superglomerată, plină de schimbaci, vânzători ambulanți, polițiști, chioșcuri, cerșetori. Am stat cinci minute pe loc. Unul, nici măcar unul, n-a călcat pe desenul cu Messi. Toți îl ocoleau cu respect, desi trebuiau să se înghesuie în celălalt. M-am dus seara și i-am făcut poză. Tricourile cu Argentina sunt sold-out de la mijlocul lui ianuarie, desi prețul lor bate spre 200 de dolari, la reprezentanțele adidas sunt comenzi pentru următoarele șase luni.

Un lucru pe care nu mi l-am putut explica, dar nici nu mi-am bătut capul, este absența indienilor, asiaticilor, africanilor și arabilor clasici din oraș. Nu există comunități, nu-i vezi ca turiști sau comercianți. Buenos Aires are 1 % imigranți de culoare, probabil cel mai mic procent de pe continent. E plin în schimb de americani, 70 la sută dintre turiști vin din SUA, și de toate națiile latino – Peru, Venezuela, Bolivia, Mexic, Ecuador, plus brazilieni. Evreii au o comunitate numeroasă, iar mai nou, Argentina se confruntă cu un val consistent de ruși, mai precis rusoiace.

Peste 5000 de femei au sosit în ultimele luni la Buenos Aires, toate pentru a naște, deoarece doreau ca pruncii lor să aibă cetățenie argentiniană, deoarece aceasta le oferea mai multă libertate decât un pașaport rusesc. "Problema este că ele vin în Argentina, își înscriu copiii ca fiind argentinieni și pleacă. Pașaportul nostru este foarte sigur în întreaga lume. Acesta permite intrarea în 171 de țări fără viză", a declarat un oficial guvernamental. De asemenea, a avea un copil argentinian accelerează procesul de obținere a cetățeniei pentru părinți.

Prea multă mizerie și cerșetori

Singurul lucru care nu mi-a plăcut, în cele aproape două săptămâni petrecute la Buenos Aires, a fost numărul mare de cerșetori și oameni fără adăpost și nu neapărat asta cât modul în care efectiv agonizează pe străzi, trântiți alături de copii despuiați până la brâu pe trotuare fierbinți de beton, în niște imagini dezumanizate. Nu știu nici motivul, nici cum au ajuns aici, dar asta și mizeria de pe străzi, care în fiecare dimineață sunt spălate, iar la prânz sunt ca niște ghene, mi s-au părut niște palme de fochist pe un obrazul unei balerine. Peste mirosul de droguri care răzbate de ici de colo se poate trece, pentru că până la urmă a devenit ceva comun în cea mai mare parte a lumii mileniului trei.

Una peste alta însă, Buenos Aires are un aer aparte. Vibrează între contraste și culori, emană o atmosferă neastâmpărată, e viu și agitat. E locul în care tradiţiile europene se contopesc cu pasiunea sud-americană, pe ritmuri de tango, la o masă unde se mâncă vită în sânge și se bea vin roșu, vorbindu-se despre fotbal. Iar, pentru cei care iubesc turismul, reprezintă o destinație care nu trebuie ratată.