Prioritățile rectificării bugetare, criticate de Claudiu Năsui: ”Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să zică domnul Bolojan în coaliție”

Fostul ministru al Economiei și actualul deputat USR Claudiu Năsui a criticat marți, 30 septembrie, prioritățile rectificării bugetare operate de Guvernul Bolojan. Cresc cheltuielile pentru PNDL/Anghel Saligny, dar în același timp partidele primesc mai mulți bani, la fel și bugetul pensiilor speciale, acuză Năsui.

„Din păcate, guvernul crește în continuare cheltuielile. Ar fi trebuit să scadă, dar e greu pentru politicieni să taie de la ei. Firmele de partid sunt printre cele mai mari câștigătoare din rectificare. Pentru firmele cu contracte pe PNDL/Anghel Saligny se alocă suplimentar 2,5 miliarde de lei. Au fost prioritare la această rectificare”, a explicat fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui pe Facebook.

Partidele politice primesc și ele bani, rambursări pentru campania electorală prezidențială, în timp ce subvențiile record nu au fost încă reduse, acuză deputatul USR.

„Banii pentru partide cresc și ei cu încă 169 milioane de lei. Subvenția pentru partide rămâne neatinsă, deși premierul s-a lăudat că o va reduce (nu o va face pentru că PNL are probleme de bani). Banii suplimentari reprezintă rambursări din campania electorală prezidențială. Iarăși a fost o prioritate la rectificare”, notează Claudiu Năsui.

Deputatul USR consideră greșită abordarea creșterii cheltuielilor, după majorarea taxelor, în special pentru pensiile speciale, care primesc fonduri suplimentare la rectificarea bugetară pe 2025.

„Pensiile speciale din multiple instituții sunt suplimentate. În timp ce pensiile românilor simpli au scăzut, poate ar fi fost un semnal bun măcar o limitare a acestor pensii speciale. Cel mai grav, eternul ciclu continuă: mai întâi creștem cheltuielile, după care ne văităm de deficit, după care creștem taxele. Primele două pachete de măsuri au crescut taxele. Acum că are statul bani, ajungem la faza de creșteri de cheltuieli. Asta face această rectificare”, mai spune fostul ministru al Economiei.

Mesajul pe care ar fi trebuit să-l transmită Bolojan în coaliție

Claudiu Năsui critică abordarea creșterii cheltuielilor și consideră că premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să transmită un mesaj clar în coaliție.

„Dacă n-ai bani, nu-i cheltui. Asta trebuia să le zică domnul Bolojan președinților partidelor din coaliție. Din păcate a mers în continuare pe calea creșterii cheltuielilor, mai ales că a crescut recent taxele, deci măcar pe termen scurt, intră niște bani”, a concluzionat Claudiu Năsui.

