Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie 2026, la Suceava, că bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârșitul lunii decembrie.

Liderul PSD a mai afirmat că pensiile trebuie să crească în 2027 pentru că sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creștere.

”Bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârșitul lunii decembrie anul acesta. E ceea ce mi-aș dori și cred că e realizabil acest lucru”, a declarat președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Suceava.

El a precizat că este optimist în această privință.

”Sunt optimist din acest punct de vedere. Știu că s-au trimis limitele către fiecare minister în parte, s-a început să se lucreze la buget și așa cum e normal, eu cred că trebuie să intrăm în 2027 cu un buget deja aprobat”, a mai afirmat el.

Grindeanu a mai spus că ”pensiile trebuie să crească în anul 2027”.

”Vorbim de 2 ani în care pensiile au fost înghețate, vorbim de 2 ani în care salariile de asemenea au stat pe loc, vorbim de 2 ani în care taxele au crescut, vorbim de 2 ani în care inflația a fost cea mai mare din Europa și consumul a scăzut, economia a scăzut. Aici sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate pentru cetățeni, iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creștere și această indexare nenegociabilă”, a menționat Sorin Grindeanu.

Potrivit președintelui PSD, ”economia în acest moment e gripată, și asta o arată toți indicatorii macroeconomici”.

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