Primarul Capitalei anunță economii de 4 milioane de lei anual, după reducerea indemnizațiilor de la vârful companiilor municipale

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni, 11 august, că autoritățile locale vor face economii anuale de 4 milioane de lei anual, prin scăderea indemnizațiilor directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale. Sunt vizate companii precum STB, Parking București și Eco Igienizare S.A.

„Am redus indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din companiile municipale. Așa cum am promis, companiile în care Municipiul București este acționar majoritar s-au conformat și au aplicat, acolo unde a fost cazul, hotărârea CGMB 185/2025, pe care am propus-o în luna iunie”, anunță, luni dimineață, primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, se face astfel o economie de peste 4 milioane de lei anual și aproape 350.000 de lei în fiecare lună, în bugetele companiilor.

„Fondurile vor fi direcționate către nevoile reale ale orașului — infrastructură, transport, servicii publice de calitate. Orice alte cheltuieli inutile pe care le voi găsi în bugetul Capitalei vor fi urgent rectificate. Fiecare leu economisit se întoarce în proiecte pentru bucureșteni”, a transmis Bujduveanu.

Printre companiile care au redus indemnizațiile conducerii se numără: Societatea de Transport București, Energetica Servicii SA, Parking București, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare S.A.

Guvernul a aprobat formarea unui grup de lucru pentru reforma întreprinderilor publice, obiectiv important al Programului de Guvernare, care se va ocupa cu situația companiilor de stat, pentru reducerea numărului de membri în CA-uri, revizuirea indemnizațiilor, reducerea personalului excedentar.

