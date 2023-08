Nicușor Dan vrea modificarea alocării banilor din bugetul Capitalei. ”Atribuțiile sunt disproporționate. Noi avem toată infrastructura”

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a explicat că nicăieri în oraşele mari din Europa, chiar dacă există sectoare, arondismente sau departamente, bugetul nu este împărţit între acestea şi Primăria Generală. Referitor la Bucureşti, edilul a spus că „se poate schimba această proporţie prin voinţă politică, ceea ce am cerut dar nu am avut succes”.

„În primul rând ca situaţie ca să fim precişi – Bucureştiul, înainte de inflaţie, avea un buget total de 10 miliarde de lei, acum după inflaţie are 12 miliarde de lei. Dintre aceste 12 miliarde, Primăria Capitalei ia 5 miliarde, sectoarele iau 7 miliarde. Din cele 5 miliarde ale PMB, 3 miliarde sunt pentru subvenţii. Deci raportul real este 2 la 7, dar atribuţiile sunt total disproporţionate. Adică noi avem toată infrastructura, de exemplu cablurile de troleibuz, liniile de tramvai, toate acestea sunt la noi. Noi avem spitalele, avem teatrele, avem iluminatul public, avem semaforizarea”, a afirmat Nicuşor Dan, luni la postul B1 Tv, întrebat dacă modelul din Paris, unde tot bugetul rămâne la primar şi nu se împarte şi la sectoare, poate fi făcut şi la Bucureşti.

Edilul general a mai spus că „se poate schimba această proporţie prin voinţă politică, ceea ce am cerut dar nu am avut succes”.

„M-am întâlnit cu mai mulţi primari europeni care au vizitat Bucureştiul, eu nu am ieşit din Bucureşti în mandatul acesta. O singură călătorie am făcut, am fost să văd tramvaiele la Arad înainte să vină. Nicăieri în Europa există arondismente, departamente, etc., dar bugetul este unul singur. Există un singur Consiliul Municipal sau cum se numeşte el, Consiliu General care alocă împărţirea”, a completat Dan.

