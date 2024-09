Românii preferă luxul când merg în vacanțe. 6 din 10 turiști aleg hoteluri de 5 stele și cheltuie peste 1.500 de euro într-o vacanță doar pe zbor și cazare

Cele mai căutate destinaţii vara aceasta au fost Turcia, Egipt şi Grecia, iar 57% dintre turiştii români au cheltuit peste 1.500 de euro pentru o vacanţă, doar pentru zbor şi cazare, arată un studiu al touroperatorului Join UP!, care a inclus peste 220.000 de turişti din 8 ţări, printre care şi România.

6 din 10 turişti români din studiu s-au cazat vara aceasta la hoteluri de 5 stele, dublu faţă de media celorlalte 7 ţări studiate, iar 80% dintre turiştii români au mers vara aceasta la all inclusive sau ultra all inclusive.

Studiul Join UP! a inclus peste 220.000 de turişti din 8 ţări, printre care şi România, şi a vizat perioada verii, de la 1 iunie 2024 la 31 august 2024.

Au fost analizate comportamentele turiştilor din ţări precum Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Republica Moldova, România, Ucraina şi Kazahstan.

Conform raportului, numărul turiştilor creşte de la an la an, tendinţa de mobilitate globală accelerată fiind evidentă şi în 2024.

În România, 45% dintre turişti au călătorit cu copiii, cu 5% mai mult decât media înregistrată de restul ţărilor studiate. La polul opus, cei care călătoresc cel mai rar alături de copii vin din ţările Baltice, unde doar 28% merg în vacanţe cu cei mici.

”Cele mai iubite destinaţii vara aceasta au fost Turcia, Egipt şi Grecia, locuri cunoscute pentru ospitalitatea lor deosebită şi varietatea de opţiuni de pachete turistice - şi care an de an atrag un număr semnificativ de turişti din toată lumea”, arată compania.

Restul topului este completat de destinaţii precum Muntenegru, Bulgaria, Spania, Cipru şi Tunisia, urmate de ţări exotice şi capitale europene.

”Vara aceasta, 57% dintre turiştii români din studiu au cheltuit peste 1.500 de euro pentru o vacanţă, doar pentru zbor şi cazare. Procentul este mai mare decât media globală a celorlalte ţări studiate, unde doar 43% dintre turişti s-au răsfăţat cu vacanţe mai scumpe de 1.500 de euro vara aceasta. Peste 60% dintre turiştii români au ales un hotel de 5 stele ca unitate de cazare, procent semnificativ care subliniază o tendinţă marcantă spre opţiuni de lux, de aproape două ori mai mare decât media de 36% din celelalte ţări studiate”, precizează touroperatorul.

Şi în ce priveşte regimul de masă preferat, peste 80% dintre turiştii romani au optat pentru all inclusive sau Ultra All Inclusive.

Tur-operatorul Join UP! are afaceri globale de peste 400 milioane euro. Peste 6,2 milioane de turişti au ales să meargă în vacanţă cu Join UP!, până acum.

Join UP! Romania este fondat în 2022. Acesta oferă pachete turistice care includ de obicei bilete de avion, cazare la hotel, transferuri şi programe de excursii. Join UP! Romania este reprezentată de o echipă de 20 specialişti şi colaborează cu peste 1.000 de agenţii de turism şi agenţi din întreaga ţară.

Join UP! Romania operează sub brandul internaţional de călătorii Join UP!™, înfiinţat în iunie 2010, în Ucraina. Entităţile care operează sub marca Join UP!™ sunt de asemenea prezente în Kazahstan, Estonia, Letonia, Lituania, Moldova, România şi Polonia, urmând şi în Republica Cehă şi Slovacia.

