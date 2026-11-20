Bugetul de stat pentru 2027 ar urma să fie aprobat până la sfârșitul lunii decembrie. Ministerul Finanțelor se află în etapa finală a pregătirilor, a anunțat vineri, 20 noiembrie, la Palatul Victoria, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

„N-aș putea să vă spun dacă termenul este legat de 25 decembrie sau de 31 decembrie, dar așa cum și domnul prim-ministru a spus public și așa cum membrii Guvernului au spus acest lucru, avem nevoie de un buget care să ofere predictibilitate tuturor pentru anul care vine. Nu mai putem funcționa cu bugete care să fie aprobate mult după începerea anului. Ca atare, în următoarele săptămâni, în orice caz, nu mai târziu de finalul acestui an, vom avea acest buget”, a declarat Cărbunaru.

Fond de investiții pentru firmele românești

Executivul a discutat despre un calendar „clar”, care să permită firmelor și instituțiilor să își planifice proiectele.

„Este un buget care trebuie să ajute economia României să își revină și să le ofere firmelor siguranța că regulile nu se schimbă peste noapte. Va fi pregătit un fond numit RoBOOST, destinat atragerii de investiții pentru companiile românești. Oamenii și firmele, după cum știm cu toții, deja au dus o mare parte din greul măsurilor economice, iar în acest moment este rândul statului să își facă partea pentru perioada următoare, din acest motiv, și măsurile legate de reforme, de restructurări, dar și calculul foarte atent legat de circuitul financiar: ce bani intră și ce bani ies din bugetul din anul viitor”, a explicat acesta.

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Miza bugetului pentru ratingul României

Guvernul urmărește menținerea „notei bune” acordate de agențiile internaționale de rating.

„Păstrarea acestui calificativ este vitală. Un buget bine făcut pentru anul viitor și reducerea treptată a datoriilor sunt dovezile de care au nevoie cei care astăzi împrumută România, pentru a avea încredere în noi. Dacă am pierde acest calificativ, am găsi mult mai greu bani de împrumutat și i-am lua la dobânzi mult mai mari, ceea ce, bineînțeles, ar afecta și mediul privat”, a precizat Cărbunaru.

Majoritatea ministerelor au transmis deja necesarul de fonduri.

„Probabil săptămâna viitoare vom avea toate datele colectate, astfel încât și deciziile pe care Guvernul le va lua, pe baza acestor date, să răspundă la întrebarea privind modul în care va fi configurat bugetul pentru anul viitor. Reamintesc angajamentul Guvernului, angajamentul prim-ministrului, acela de a avea un buget prezentat deja în Parlament până la finalul acestui an”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului.

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