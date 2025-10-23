Soluția unei mame pentru lunile care golesc portofelul: "Între septembrie și decembrie cheltuiesc bani în mod constant pe copiii mei." Ce face acum diferit

Lunile dintre septembrie și decembrie pun la încercare orice buget de familie. Cheltuielile pentru școală, activități și sărbători se succed fără pauză, iar mulți părinți caută soluții pentru a face față presiunii financiare. O mamă a găsit o strategie simplă, dar eficientă, pentru a păstra echilibrul între nevoile copiilor și stabilitatea bugetului, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"Dacă mi-ar fi spus cineva acum câțiva ani că copiii mai mari sunt mai scumpi decât cei mici, n-aș fi crezut niciodată. Copiii mici păreau atât de costisitori — cu grădinița, scutecele și nevoia continuă de haine și jucării noi. Dar m-am înșelat.

Nimeni nu m-a pregătit pentru adevăratul cost al creșterii copiilor mei mai mari — care acum au 9 și 13 ani — mai ales pentru perioada de cheltuieli neîntrerupte de la sfârșitul verii până în timpul sărbătorilor.

Odată cu mijlocul lunii august, mă pregătesc pentru nebunia cumpărăturilor de început de școală. Încercăm din răsputeri să ne facem un buget. Dar, de îndată ce ne revenim din acel șoc financiar, intrăm direct în sezonul de cheltuieli care durează următoarele trei luni. Ca să rămânem în limita bugetului anul acesta, încercăm obiceiuri noi de gestionare a banilor."

"Copiii mei necesită multe cheltuieli între septembrie și decembrie"

"Pe tot parcursul anului, există cheltuielile lunare pentru copii: facturile la telefon, cursurile și activitățile după școală, alimentele și produsele de îngrijire personală. Toate acestea, alături de înscrierile pentru activitățile de anul viitor și cadourile pentru aniversări, se adună.

Dar în septembrie, cheltuielile cresc și nu scad până în ianuarie. Din septembrie începe un flux constant de cheltuieli: închirieri de instrumente muzicale, ghete noi de fotbal, echipamente sportive și liste nesfârșite de rechizite școlare. În plus, trebuie să revenim la rutina banilor de buzunar săptămânali pentru copii și la treburile casnice, astfel încât să menținem disciplina financiară și responsabilitatea în familie. Iar acest flux de cheltuieli continuă direct spre sărbători — cu balurile de Halloween-ul și toate evenimentele de gimnaziu dintre ele: excursii, tabere, poze de școală și achiziția albumelor. Pe lângă toate acestea, sunt cererile zilnice, reale sau absurde, care intră în bugetul nostru, cum ar fi îngrijirea părului sau a pielii. Aproape în fiecare săptămână apar noi linii în tabelele noastre de calcul financiar.

Pe deasupra, apar și cheltuielile neprevăzute, cum ar fi aparatele dentare sau paturile de schimb. Toate acestea erau lucruri pe care eu și soțul meu știam că vor veni, dar nu ne-am pregătit neapărat pentru ele. Acești câteva luni sunt cele mai dificile financiar pentru familia noastră."

"Îi învăț pe copii că nu pot avea totul"

"Nu le spunem mereu „da” copiilor noștri. Sunt multe momente în care pierd hanorace sau sticle de apă, iar atunci profităm de ocazie pentru a discuta cu ei despre noțiunile de bază privind cheltuielile și bugetarea.

Pe măsură ce totul devine mai scump, lucrăm împreună pentru a-i ajuta să distingă între ceea ce este necesar și ceea ce este un moft. Copiii noștri învață că doar pentru că îți dorești ceva — sau pentru că apare pe o listă — nu înseamnă că îl vei primi. Încercăm să le insuflăm principiul dintre „ceea ce se câștigă” și „ceea ce se oferă”.

De asemenea, avem discuții reale despre absurditățile tendințelor de pe TikTok și despre așteptările legate de modă și îngrijirea pielii. A fi bombardat cu videoclipuri, tutoriale și clipuri este mult pentru niște adolescenți, mai ales cu presiunea socială pe deasupra. Le vorbim despre propriile noastre cheltuieli și economii, ca să-i ajutăm să își dezvolte propria alfabetizare financiară."

"Încercăm să luăm decizii mai inteligente legate de buget anul acesta"

"Am stabilit înțelegeri clare legate de treburi și responsabilități. Am alocat o sumă săptămânală, concentrându-ne pe consecvență și posibilitatea unei „măriri”. De asemenea, analizăm opțiuni pentru a le deschide conturi bancare.

Ca părinți, am devenit mai conștienți de momentele în care cedăm cererilor copiilor sau în care noi înșine devenim impulsivi și vrem să ne răsfățăm familia. Recunoaștem când exagerăm, de ce o facem și încercăm să ne temperăm. Părinții nu ar trebui să se simtă vinovați pentru că cheltuiesc, dar faptul că îți permiți ceva nu înseamnă că trebuie neapărat să o faci.

Căutăm modalități de a fi mai responsabili financiar: gătim acasă, folosim biblioteca, găsim lucruri prin grupuri comunitare unde oamenii oferă și împrumută gratuit obiecte, sau pe Facebook Marketplace, și călătorim local — toate pentru a le arăta copiilor obiceiuri sănătoase de gestionare a banilor. Vorbim mai des despre bani, iar copiii sunt încurajați să împărtășească ce cumpără, ce prețuiesc și pentru ce economisesc. Sperăm ca aceste discuții să-i ajute să înțeleagă valoarea lucrurilor și experiențelor, pentru a lua decizii financiare înțelepte în viitor.

Chiar dacă această perioadă a anului poate fi imprevizibilă financiar, conștientizarea, pregătirea și respectarea unui buget pe parcursul acestei „curse nebune” pot ajuta să intri în noul an cu ceva economii rămase în cont", a relatat aceasta pentru Business Insider.

