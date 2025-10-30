Rutina de la 09:00 la 17:00 pare să nu se mai termine niciodată, iar dorința de vacanță devine tot mai puternică. Inima îți spune „pleacă”, dar contul bancar îți amintește că nu e chiar momentul. Dacă visezi ca vacanțele să devină parte din rutina ta de îngrijire personală, rămâne o întrebare esențială: cum poți economisi bani pentru vacanțe atunci când bugetul este deja mic?

Kumiko Love — consilier financiar acreditat îi ajută pe oameni să-și atingă obiectivele personale și financiare fără să se simtă copleșiți sau privați de ceva. Ea are câteva idei inteligente despre cum putem economisi bani pe parcursul anului pentru următoarea vacanță.

Fondurile dedicate pot asigura succesul

Pentru a fi consecvenți în economisirea pentru următoarea vacanță, Love sugerează să începem un fond dedicat pentru vacanță. În loc să cautăm bani în grabă atunci când vrem să călătorim, putem transforma economisirea într-o parte a vieții de zi cu zi.

„Gândește-te la asta ca la un mod de a-ți plăti viitorul tu mai întâi”, a spus ea. „La fiecare salariu, transfer o sumă mică, realistă, într-un cont separat de economii, etichetat ‘fond de vacanță’. Când le dai banilor un scop, ești mai puțin tentat să-i cheltuiești pe altceva.”

Dacă avem nevoie de modalități pentru a crește mai rapid fondul de vacanță, putem redirecționa bani de la distracțiile pe termen scurt — cum ar fi mâncarea la pachet sau cumpărăturile impulsive — către fondul de vacanță.

„Nu elimini bucuria — schimbi doar confortul de moment pentru o amintire pe termen lung”, a spus ea.

„Poți chiar folosi instrumente precum transferurile automate sau aplicațiile care rotunjesc sumele pentru a face economisirea fără efort.”

Adoptă acțiuni mici, dar constante

Love propune un exemplu ipotetic: să spunem că scopul lui este să economisească 1.200 de dolari pentru o călătorie în decurs de un an. Pare o sumă mare. Dar, înainte să ne descurajăm, Love împarte suma. Pentru a economisi pentru călătorie, ar trebui să punem deoparte 100 de dolari pe lună sau 25 de dolari pe săptămână.

„Dintr-odată, visul nu mai pare atât de departe”, a spus ea. „Creează un sistem care funcționează împreună cu obiceiurile tale, nu împotriva lor.”

Love are câteva sugestii.

„Dacă încă folosești numerar pentru anumite cheltuieli, cum ar fi cumpărăturile sau cafeaua, pune restul sau bancnotele rămase într-un plic ‘vacanță’ la sfârșitul fiecărei săptămâni”, a spus ea.

„La fiecare zi de salariu, transferă o sumă fixă în fondul de vacanță înainte de a plăti facturile”, a adăugat.

„Tratează asta ca pe o factură care nu se negociază pentru bucuria ta viitoare.”

Love ne încurajează să încercăm un weekend fără cheltuieli o dată pe lună sau chiar provocarea de 52 de săptămâni, care presupune să economisești o sumă în creștere în fiecare săptămână (de exemplu, 1 dolar în prima săptămână, 2 dolari în a doua și tot așa). Prin acțiuni mici, dar consecvente, putem economisi suficienți bani pentru vacanța visurilor sale mai repede decât credem.

Planificarea inteligentă a vacanței poate ajuta și ea la economisire

Putem fi, de asemenea, atenți și la modul în care planificăm vacanța, pentru a economisi bani.

Deși poate fi tentant să credem că doar acele vacanțe exclusiviste — și costisitoare — promovate de influenceri merită cu adevărat, Love ne asigură că putem avea o experiență minunată și cu o călătorie mai prietenoasă cu bugetul.

Love are câteva sfaturi testate pentru a planifica o vacanță economică:

„Evită sezoanele de vârf”, a spus ea.

„De exemplu, călătoriile în perioada de tranziție — imediat înainte sau după sezonul de vârf — pot economisi sute de dolari la bilete de avion și hoteluri.”

Dacă vizităm aceeași destinație în fiecare an, Love ne încurajează să păstrăm bugetele din anii trecuți. „Cunoscând cheltuielile anterioare, poți planifica mai precis pentru data viitoare”, a spus ea. „Pentru familia mea, mersul la același resort din Mexic în fiecare an ne-a ajutat să ne rafinăm bugetul și să evităm surprizele.”

Ea ne sfătuiește să planificăm experiențe, nu extravaganțe. Nu trebuie să ne stresăm să plătim pentru o vacanță care arată grozav pe Instagram; mai important este să ne concentrăm pe ceea ce ne aduce bucurie și este în acord cu valorile noastre.

„Nu ai nevoie de cinci stele pentru ca o călătorie să fie de neuitat”, a spus Love. „Vacanțele sunt cele mai bune atunci când nu te întorci acasă cu datorii. Nu există nimic relaxant în a încerca să te redresezi financiar după ceva ce trebuia să-ți aducă bucurie.”

„Am învățat că cele mai bune vacanțe nu sunt definite de locul în care mergi sau cât de luxoase sunt — ci de pacea pe care o simți acolo”, a spus ea pentru gobankingrates.com.

„De fiecare dată când pui bani deoparte, nu economisești doar pentru o călătorie — îți construiești încrederea, stima de sine și dovada că îți poți atinge obiectivele.”

