O economistă de origine rusă a dezvăluit informații despre bugetul pregătit de Putin în 2024 pentru continuare războiului de agresiune asupra Ucrainei.

Alexandra Prokopenko, fost consilier financiar pentru Banca Națională a Rusiei, actualmente rezidentă în Berlin, remarcă într-o analiză publicată pe Twitter (X) că este pentru prima dată în istoria țării când bugetul armatei pregătit pentru 2024 depășește 6% din PIB.

1/ Russia's wartime budget (source: leak to @business ) key takeaways:

- Putin prepares for the long war

- Guns above the butter (military spending exceeds social)

- all the cows that can still give milk in Russia's economy will be milked to death

(more in 🧵👇) pic.twitter.com/kLcNseAmnC