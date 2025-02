Nereguli în bugetul de stat. 2 milioane de lei pentru achiziția de autoturisme la CNA. Alocările controversate de la CCR, oprite

Dezbaterile pe bugetul de stat pentru 2025 au scos la iveală mai multe nereguli în alocarea fondurilor către instituțiile publice, potrivit parlamentarilor din Opoziție. Printre cele mai controversate cazuri se numără fondurile alocate pentru Curtea Constituțională a României (CCR) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). 700.000 de lei pe an au fost prevăzuți pentru medicamentele foștilor și actualilor judecători ai CCR, precum și pentru personalul Curții Constituționale, alocări care nu au avut o justificare clară din punct de vedere al necesităților instituționale. Criticii bugetului subliniază că astfel de sume risipite pot contribui la dezechilibre majore în gestiunea finanțelor statului, în contextul unor discuții aprinse despre deficitul bugetar.

„La Curtea Constituțională aveau alocați bani pentru asistență socială, în vederea achiziției de medicamente, nu doar pentru judecători, ci și pentru angajați și familiile acestora. Colegii mei din comisie au remarcat acest lucru, l-au făcut public și imediat, în momentul ăla, parlamentarii din Comisia de Guvernare nu au mai avut ce să facă și au acceptat un amendament prin care s-au tăiat aceste fonduri.

Am reușit să salvăm niște bani și să arătăm lumii cum este finanțată de fapt o instituție, de exemplu CCR, care apoi ia niște decizii, mai mult sau mai puțin discutabile, dar pe care noi le respectăm”, a declarat deputatul George Gima pentru Ziare.com.

Ads

2 milioane de lei pentru achiziția de autoturisme la CNA

O altă situație controversată a fost descoperită în bugetul alocat Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), acolo unde figura o linie bugetară de 2 milioane de lei destinată achiziției de autoturisme.

„La CNA era o linie bugetară de circa 2 milioane de lei pentru achiziționarea de mașini. Inițial, noi am crezut că e vorba despre achiziționarea de echipamente pentru că au nevoie de echipamente IT, dar nici președintele CNA nu au reușit să dea o explicație coerentă și ne-am dat seama că, de fapt, că este vorba de achiziționarea de autoturisme, pentru că așa era trecut acolo în explicație, 2 milioane de lei. Deci vă dați seama, dacă luăm o sumă de aici, o sumă din altă parte, o sumă de la altă instituție se adună și ne dăm seama după aceea, la final de an, de unde s-a acumulat deficitul bugetar. De aceea remarc vigilența colegilor mei din Cameră și din Senat, din Comisia pentru Buget, Claudiu Năsui, Adrian Echert și alții, care au stat acolo de dimineața până a doua zi, noaptea, și care s-au uitat pe fiecare linie bugetară, care au pus întrebări reprezentanților instituțiilor așa cum ar trebui să se întâmple o dezbatere pe buget. Noi trebuia să facem această dezbatere pe mai multe zile, nu doar o zi de dimineață până noaptea.

Vă dați seama că cine a venit noaptea, nu și reprezentanții instituțiilor, au fost programați până la 02.00-03.00 noaptea. Ok, pot să fie oameni care să stea până târziu și să fie interesați, dar nu înțeleg de unde e graba asta de a trece bugetul 24-48 de ore”, a mai spus parlamentarul USR George Gima pentru Ziare.com.

Ads