Nazare, semnal de alarmă în privința bugetului pe 2027. "Primim direct cartonașul roșu". Care e obiectivul de deficit al României în următorii 3 ani

Autor: Adrian Zia
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 16:42
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Nazare, semnal de alarmă în privința bugetului pe 2027. "Primim direct cartonașul roșu". Care e obiectivul de deficit al României în următorii 3 ani
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor﻿ FOTO gov.ro

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat vineri, 6 noiembrie, că România riscă să primească un „cartonaș roșu direct” de la agențiile de rating dacă viitorul buget pentru anul 2027 nu va fi unul realist și ancorat în realitate. Oficialul a exclus introducerea de noi biruri, stabilind în schimb o țintă fermă de consolidare fiscală pentru perioada următoare, prin reducerea deficitului bugetar cu câte un procent în fiecare an.

Disciplină fiscală asumată și eliminarea impozitului pe cifra de afaceri

Pentru a menține stabilitatea economică, Guvernul își menține angajamentul de a elimina impozitul pe cifra de afaceri, mizând pe atragerea de investiții private de calitate, considerate mult mai importante decât stimularea exclusivă a consumului populației. Nazare a solicitat deja tuturor portofoliilor guvernamentale planuri concrete de restructurare și optimizare a fondurilor publice pentru a evita o prăbușire a calificativului de țară.

"Dacă nu respectăm angajamentele, primim direct cartonaș roșu. Trebuie să evităm cu orice preț. Totul pleacă de la ambiție, nu trebuie să ne comportăm ca și cum avem nevoie de un imbold extern. Vrem creștere economică, avem nevoie de disciplină fiscală? Da, facem că așa ne dorim noi. Acum 20 de ani ratingul arăta foarte bine, poate nu ar trebui să ne mulțumim cu acest rating.

Să nu neglijăm importanța consumului pentru creșterea economică, dar nici să nu o considerăm magistrală. Avem nevoie de investiții de calitate. Investițiile pot declanșa creșterea economică, cele private sunt cele mai importante. Ne menținem angajamentul de a elimina impozitul pe cifra de afaceri".

Fără noi taxe și impozite

Nazare și-a continuat declarația spunând că statul nu dorește introducerea de noi taxe și impozite.

"Nu îmi doresc să fim din nou forțați să introducem o taxă. În 2025, am făcut-o cu inimă grea, să salvăm ratingul. Am făcut adresă către toate ministerele să vină cu reduceri de cheltuieli, comasări.

În următoarea săptămână luăm decizia cu privire la a doua rectificare bugetară. Trebuie să vedem ce putem finanța realist. Nu putem să revenim la situația în care bugetul nu reflectă realitatea. Nu mai are nimeni răbdare cu România".

Cum vrea Nazare să scadă deficitul în următorii trei ani

Pentru ministrul Finanțelor, scăderea deficitului bugetar este un obiectiv realist. A spus chiar cum se poate face acest lucru.

"Trebuie să reducem, în următorii trei ani, câte 1% din deficit pe an. Am încredere că, de la colegii mei, voi primi propuneri de reduceri de cheltuieli. Efortul de ajutare trebuie să aibă loc în fiecare an. Nu vreau să stârnesc panică. Cred că sunt conștienți colegii mei că nu trebuie să luăm măsuri care să afecteze creșterea economică. Ne poate afecta, dacă punem în pericol creșterea economică. Dar trebuie să punem și ceva în loc"

Decizii iminente pe rectificare și noul buget

Ministerul Finanțelor urmează să tranșeze în cursul săptămânii viitoare configurarea celei de-a doua rectificări bugetare și structura noului proiect de buget. Alexandru Nazare a subliniat că efortul de ajustare fiscală trebuie să fie continuu, dar fără a adopta măsuri restrictive care să blocheze sau să pună în pericol avansul Produsului Intern Brut.

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