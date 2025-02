Fost ministru al Economiei, despre bugetul României pe 2025: ”Singura curea pe care o strângeţi este la gâtul românilor”

Deputatul USR Claudiu Năsui a continuat seria de critici la adresa bugetului pe 2025 miercuri, 5 februarie. El a acuzat coaliția de guvernare că se grăbește să-l adopte pentru a ascunde "ascunde minciuna că statul ar strânge cureaua". Năsui a obținut cu o zi înainte tăierea a 700.000 lei din bugetul CCR, destinați medicamentelor pentru actualii și foștii angajați.

"Vedem din nou că aţi fost campioni la politică, dar repetenţi la economie. Fix aceeaşi poveste se repetă în fiecare an, nici măcar nu schimbaţi ceva la ea, aceleaşi minciuni de fiecare dată, care se demonstrează a fi minciuni în cursul anului, aceleaşi venituri umflate doar să justifice cheltuieli mai mari pentru că partea de venituri nu vă interesează, de fapt, decât ca să justificaţi aceste cheltuieli pe care le faceţi an de an şi pe ziceţi că vreţi că le scădeţi. Acest buget ascunde aceeaşi minciună a lui Marcel Ciolacu, demascată an de an, minciuna că statul ar strânge cureaua şi că nu aţi vrea să creşteţi taxe şi impozite", a susţinut Năsui, în plenul reunit al Parlamentului care dezbate proiectul legii bugetului de stat.

Potrivit parlamentarului USR, "de când Marcel Ciolacu tot strânge cureaua a crescut numărul de angajaţi la stat cu 25.000 de noi bugetari, cheltuielile statului care erau la 460 miliarde de lei, cam 38% din PIB, au crescut acum la 727 miliarde de lei - 42% din PIB şi tot cresc fără să vedem un orizont când se vor opri vreodată".

"Nu vă mai săturaţi să cheltuiţi din banii aceştia pentru că nu sunt banii voştri, dacă ar fi banii voştri aţi fi chibzuiţi, dar nu sunt. Treceţi bugetul pe repede înainte ca să treceţi rapid toate hoţiile şi să speraţi că nu se văd", le-a transmis Claudiu Năsui guvernanţilor.

El a invocat, între altele, sumele prevăzute pentru medicamente pentru judecătorii CCR.

"Singura curea pe care o strângeţi este la gâtul românilor pe care îi sufocaţi şi îi sărăciţi cu taxe. Nicio ţară în lumea aceasta nu s-a dezvoltat crescând taxele", a afirmat Claudiu Năsui.

În opinia sa, coaliţia de guvernare aşteaptă să treacă alegerile prezidenţiale pentru a creşte taxele.

"Domnule Ciolacu, puteţi să vă tatuaţi cât doriţi despre taxe, pe dumneavoastră scrie tot Nordis", a mai spus deputatul USR.

Conform acestuia, Marcel Ciolacu "nu are probitatea morală să cheltuiască niciun leu din buget".

