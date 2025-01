”Genocidul economic continuă”. Fost premier, avertisment despre urmările ”jafului guvernării socialiste” în 2025 și 2026

Fostul premier Florin Cîțu a lansat miercuri, 22 ianuarie, un nou atac la guvernul din care face PSD, dar și PNL.

Într-o postare pe Facebook, Cîțu atrage atenția că dobânzile la care se împrumută România sunt foarte mari, acuzând că acest lucru este cauzat de ”guvernarea socialistă”.

Vorbind despre un ”jaf la buget”, fostul premier subliniază că nivelul dobânzilor se va reflecta în taxele românilor.

”Kelemen Hunor prezintă jaful guvernării socialiste în 2025 și 2026: "51 de miliarde de lei în 2025 doar dobânzi. În 2026 vor fi 60 de miliarde de lei dobânzi."

Asta înseamnă că 2,5% din PIB în 2025 și 3% din PIB în 2026 din taxele românilor se duc DOAR pe dobânzi. Sper că înțelegeți dimensiunea jafului de la buget în perioada 2022-2026”, a scris Florin Cîțu.

Fostul premier amintește că, în 2021,”după 2 ani de pandemie”, cheltuielile cu dobânzile erau de 1,4% din PIB, la fel ca în 2019 sau 2018 (înainte de pandemie).

”Se poate când nu furi și respecți banii din taxe ai cetățenilor!

Doar o guvernare liberală mai poate reduce dobânzile! Cine are interesul ca socialiștii să guverneze și să fure banul public? Genocidul economic continuă până când socialiștii (indiferent de partid) sunt aruncați de la guvernare”, a conchis fostul premier.

Într-o postare anterioară, Cîțu a scris că ”binele țării înseamnă fără socialism.”

”Socialismul este aruncat la gunoi peste tot în lume. În România se încăpățânează unii să-i țină pe socialiști la putere "pentru binele țării".

Bull shit. Binele țării înseamnă întotdeauna FĂRĂ socialism!”, a scris fostul premier.

”Nu puteţi să vă închipuiţi în ce hal e bugetul”

Reacția lui Florin Cîțu a venit după ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că situaţia economică este extrem de dificilă.

”Eu am solicitat Ministerul de Finanţe la UDMR. Este un minister greu. Au fost discuţii foarte dure şi tensionate în Coaliţie. Am preluat într-o situaţie extrem de dificil. Nu puteţi să vă închipuiţi în ce hal e bugetul şi cum trebuie să facem o echilibristică să putem plăti toate obligaţiile statului. Salariile şi pensiile sunt pe primul loc, dar în fiecare săptămână plătim un miliard de lei doar dobânzi, 51 de miliarde de lei în 2025 doar dobânzi. În 2026 vor fi 60 de miliarde de lei doar dobânzi. Suntem într-o situaţie foarte dificilă, trebuie să găsim o reformă structurală că altfel nu o să meargă şi trebuie să punem lucrurile în ordine în această ţară. Ministerul de Finanţe are o responsabilitate în plus, dar deciziile sunt luate în Coaliţie, nu decide singur Tanczos, cum nu a decis singur Boloş”, a spus Kelemen Hunor la TVRInfo, potrivit zf.ro

Liderul UDMR a mai spus că, în proiectul de buget pe 2025, care va intra în dezbatere publică pe 28-29 ianuarie, vor fi păstrate toate investițiile.

”Este o obligaţie asumată. În 7 ani trebuie să ajungem de la un deficit de 8,6% la 3%. Asta înseamnă că nu trebuie o terapie de şoc, poţi merge treptat. Noi trebuie să fim predictibili, începând cu acest an, şi am spus că reforma fiscală nu se face în 2025, că nu ai cum, ci trebuie pregătită astfel încât în 2026 lumea să ştie ce urmează. Se pot reduce de la cheltuielile materiale, de funcţionare, vor fi blocate angajările, trebuie să creştem veniturile şi se poate. România este la 33-34%, media europeană este 46-47%, şi ar trebui să creştem cu 2-3 procente”, a mai spus Kelemen Hunor, adăugând că, anul trecut, au fost cheltuieli exagerate, în toate direcţiile.

