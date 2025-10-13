24 de mici achiziții care îți afectează bugetul fără să-ți dai seama: "Uneori nici nu realizăm că le avem”

Pentru majoritatea oamenilor, evitarea unor greșeli financiare majore — cumpărarea unei mașini pe care nu o pot plăti, semnarea unui contract de închiriere pe care nu și-l pot permite sau investiția într-o locuință care depășește bugetul — este relativ ușoară. Pericolul este vizibil și poate fi evitat.

Mici cheltuieli, însă, sunt mult mai greu de controlat pentru că sunt ușor de făcut fără să ne gândim prea mult. În timp, acestea pot afecta serios contul bancar.

„Aceste achiziții recurente și discrete sunt cele mai risipitoare. Uneori nici nu realizăm că le avem”, a declarat pentru GOBankingRates Emily Collins, specialist în educație financiară pentru părinți de la Money for the Mamas.

Mai jos sunt 25 de astfel de mici cheltuieli care, dacă nu sunt monitorizate, pot dezechilibra bugetul.

1. Cafea

„Cheltuirea banilor este adesea criticată, iar oamenii sunt sătui să tot audă asta,” spune Melanie Musson, expert în asigurări și finanțe la Quote.com. „Însă dacă cheltuiești 5–9 dolari pe zi pe cafea, costul se adună rapid, mai ales împreună cu alte achiziții aparent nesemnificative.”

2. Comenzi online de mâncare

Deși convenabile, serviciile includ taxe suplimentare și impozite peste prețul comenzii. Livrările pot ajunge la 20–50 $ pe zi și pot scăpa rapid de sub control.

3. Fast food

Chiar fără taxe suplimentare, mersul la drive-thru la un fast-food poate crește cheltuielile rapid. Este o metodă rapidă de a mânca, dar costurile se pot aduna fără să-ți dai seama.

4. Restaurante

Mâncarea la restaurante este mai sănătoasă decât fast-food-ul, dar mai scumpă. Câteva ieșiri pe săptămână pot goli rapid contul.

5. Băuturi la bar

Musson explică: „Când comanzi băuturi alcoolice la restaurant, poți cheltui la fel de mult pe băutură cât ai cheltuit pe masă. Fii atent și limitează-te la un singur pahar — vei economisi o sumă considerabilă.”

De asemenea, ieșirile la bar în weekend pot fi costisitoare. Mulți oameni, după câteva băuturi, nu mai țin evidența comenzii și descoperă dimineața sume șocante pe card.

6. Țigări

Un obicei de un pachet pe săptămână costă 300–700 $ pe an, iar unul de un pachet pe zi poate ajunge la peste 4.500 $ anual, scrie gobankingrates.com.

7. Gustări de la benzinărie

„Este în regulă să cumperi gustări, dar dacă le iei impulsiv la benzinărie, vei plăti mai mult și s-ar putea să nu fie nici sănătoase,” spune Musson.

8. Băuturi energizante

O cutie de Red Bull de 8,4 oz costă între 2,50 și 3 $. Câteva cutii pe zi se adună rapid.

9. Bilete la loterie

La fel ca băuturile energizante, biletele la loterie pot deveni rapid un obicei costisitor. Investind bani pentru a câștiga bani funcționează doar pentru foarte puțini oameni.

10. Haine inutile

„Desigur, ai nevoie de haine,” spune Musson, „dar nu trebuie să cumperi haine în fiecare săptămână. Aceste mici achiziții se adună și mai cresc dezordinea din casă.”

11. Manichiură

O manichiură poate costa între 23 și 33 $ pe săptămână — până la 1.700 $ pe an. Aspectul îngrijit al unghiilor este plăcut, dar este o cheltuială costisitoare.

12. Produse de lângă casa de marcat

Articolele plasate lângă casa de marcat — dulciuri, reviste, băuturi, gadgeturi de sezon — sunt gândite să atragă atenția și să stimuleze cumpărarea impulsivă.

13. Alte cumpărături impulsive

Cumpărăturile impulsive par inofensive, dar pot deraia planificarea financiară. Dacă nu poți evita magazinele online, lasă produsele în coș câteva zile; deseori vei realiza că nu aveai nevoie de ele.

14. Transport prin aplicații

Uber și alte servicii similare sunt convenabile, dar includ taxe, bacșișuri și comisioane suplimentare.

15. Jocuri video

Un joc nou poate costa între 60 și 80 $, ceea ce poate deveni o cheltuială mare dacă devine un obicei.

16. Mersul la cinema

Potrivit Cinemark, prețul mediu al unui bilet de film în SUA este de 16 $. Gustările și sălile cu servicii la masă pot adăuga încă 20–40 $, astfel încât o ieșire la cinema poate costa până la 60 $ de persoană.

17. Prea multe abonamente

„Câteva abonamente sunt benefice,” spune Musson, „dar mulți au prea multe și uită de unele. Cheltuiala lunară devine inutilă.”

Collins subliniază că mulți oameni sunt prea leneși pentru a anula abonamentele neutilizate, ceea ce le afectează bugetul.

18. Produse ieftine

Unii aleg produse ieftine pentru a economisi, dar le înlocuiesc frecvent și ajung să cheltuiască mai mult pe termen lung.

19. Consum de energie în orele de vârf

Folosirea aparatului de spălat sau a mașinii de vase în orele de vârf poate crește factura cu până la 40%.

20. Ieșiri cu prietenii

O viață socială activă este benefică, dar poate duce la cheltuieli excesive, mai ales dacă ieșirile includ cafenele sau baruri.

21. Televiziune prin cablu

Plătirea pentru 60 de canale când urmărești doar 5–6 este o cheltuială inutilă.

22. Răsfățarea celor dragi

Cumpărăturile impulsive pentru copii, animale sau cadouri mici se pot aduna rapid.

23. Taxe bancare

Unele bănci percep taxe pentru deținerea unui cont sau pentru sold minim. Este mai bine să alegi o bancă fără taxe și fără sold minim obligatoriu.

24. Cheltuieli sezoniere

Decorarea pentru Halloween sau Crăciun poate părea ieftină, dar în ansamblu poate duce la cheltuieli mari fără să-ți dai seama.

